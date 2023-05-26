Kepsut Belediyesi’nin teşebbüsleriyle 2023 Yatırım Programına alınan Kepsut Barajı için ihale gerçekleştirildi. 35 firmanın tekli verdiği ihalede kazanan firma; ihale komisyonunun değerlendirmesinin ardından açıklanacak ve baraj inşaatının yapımına başlanılacak.

Kepsut Barajı’nın ilçeye kazandırılması için 2023 Yatırım Programı’na alınması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Belediye Başkanı İsmail Cankul, barajın tamamlandığında binlerce dönüm tarım alanının sulanmasının yanı sıra ilçenin kullanma suyu ihtiyacı da karşılanacağını söyledi.

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul barajın ihale sürecinin tamamlandığını, yer teslimi yapılarak inşaata en kısa sürede başlanacağını belirterek, “Kepsut’umuzun yıllardır özlemle beklediği asrın projesi Kepsut Barajı ihalesi tamamlandı. Uzun zamandır gayretimiz ile günlerce görüşmeler gerçekleştirerek 2023 yılı yatırım programına aldırdığımız barajımız için günler önce hemşehrilerimiz ile 25 Mayıs ihale tarihi müjdesini paylaşmıştık. İhale gerçekleşerek projemiz hayata geçirilmesi için en önemli süreçleri geride bırakmış olduk. Artık önümüzdeki günlerde yer teslimi yapılarak inşaat süreci başlatılıyor. Bölgemize için can suyu niteliğinde hayat kazandıracak olan proje ile binlerce dönüm tarım arazimize sulu tarım imkanı kazandırmanın yanı sıra içme suyunda da çok önemli katkı sağlayacak. Bu projenin gerçekleşmesinde öncelikle büyük bir hassasiyet gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum. Vefalı Yurt Kepsut’umuza hayırlı olsun” diye konuştu.