“KILIÇDAOĞLU KAZANACAK” DİYEN ŞİRKETTEN BURSA ANKETİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR ADAYI KİM OLMALI DİYE SORDU

Sonuçları yayınladı..

Son yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda %51. 7 ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçileceği iddiasından bulunan ORC , şimdide Büyükşehir anketleri yayınlamaya başladı.

25-27 Temmuz 2023 tarihlerini kapsayan ankette ucu açık sorularla “Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz?” sorusu soruldu. 1800 katılımcı ile yapıldığı açıklanan anketin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

ORC şirketi seçmenlerin oy verme davranışları "Bursa" başlığıyla yayınlandığı ankette ilk sırayı CHP’nin eski Nilüfer Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey alırken, o’nu sırasıyla Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve mevcur Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş izledi.

Son yapılan seçimlerde verdiği tahmin sonuçlarıyla eleştirilerin odağı haline gelen ORC’nin bu anketini kimin yaptırdığı ise açıklanmadı. İşte o sonuçlar..

%27,6 Mustafa Bozbey

%24,1 Mustafa Dündar

%17,5 Alinur Aktaş

%8,6 Hakan Çavuşoğlu

%4,9 Emin Balkan

%2,5 İsmail Tatlıoğlu

%8,3 Diğer cevabı verildi.