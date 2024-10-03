Kira artış oranı ne kadar oldu? Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca kiracı ve ev sahibini etkileyen kira artış oranı da belirlendi. Buna göre, kiralarda uygulanacak tavan zam oranı yüzde 63,47 olarak tespit edildi.

KİRA ZAM TAVANI YÜZDE 63.47

TÜİK'in bugün açıkladığı eylül ayı verilerine göre, 12 aylık TÜFE artış ortalaması yüzde 63,47 olarak kaydedildi.

Buna bağlı olarak, bu ay yenilenecek konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde zam tavanı yüzde 63,47 olarak belirlendi.