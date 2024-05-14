Kırklareli’deki Orgeneral Muhittin Önür Göleti’nde "Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi" gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Orgeneral Muhittin Önür Göleti’ndeki eğitimin görüntülerini paylaştı. Kırklareli’de 5’inci Kolordu İstihkâm Alay Komutanlığı tarafından, “Köprücü Taburu ve İstihkâm Taburu Teçhizat Sergisi” ile “Durgun Sulardan Geçiş” faaliyeti icra edildi. Faaliyete, Brezilya Kara Kuvvetleri İnşaat ve İstihkâm Daire Başkanı Orgeneral Anisio David de Oliveira Junior ve beraberindeki heyet de katıldı.

Gerçeği aratmayan eğitimde, karadan da gitme yeteneğine sahip araç olan Seyyar Yüzücü Hücum Köprü (SAMUR), katlanabilir şerit yüzücü köprü ve sabit köprüler kurularak, tanklar ve tekerlekli askeri araçların karşı kıyıya geçişleri sağlandı.

Düzenlenen eğitimde, Mehmetçik her türlü göreve hazır olduğunu gösterdi.