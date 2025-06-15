Kırklareli’de sabah saatlerinde başlayan LGS sınavının ikinci oturumu tamamlandı.

Liselere Giriş Sistemi (LGS) sınavı için ortaokul son sınıf öğrencileri sınavın yapılacağı okullara gelerek sınav saatini beklemeye başladı. Sınava girecek öğrenciler kadar, onlara eşlik eden velileri de heyecanlıydı. Kırklareli’de Anadolu Lisesine gelen öğrenciler sınav öncesi stres ve heyecanlarını arkadaşlarıyla konuşarak geçirmeye çalıştı.

İki oturum halindeki sınavda ilk oturum sonrası verilen arada öğrencilerin bahçeyi rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için veliler, okul bahçelerinin dışına bekletildi. Görevlilerin sınav güvenliği için oldukça titiz davrandıkları görüldü.