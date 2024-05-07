Kırklareli’nde dün gece saatlerinde bir markette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Akalar Mahallesi Tırnova Caddesi’nde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki marketin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler markete sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler binada bulunan vatandaşları tahliye etti. Yaklaşık 1 saatlik müdahale ile yangın söndürüldü.

Öte yandan, marketin üst katındaki dairede bulunan 2’si bebek 3 kişi dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırıldı.