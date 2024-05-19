Edinilen bilgiye göre İnegöl Yenişehir yolu üzerinde İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir halinde olan H.E. (57) yönetimindeki 16 BHH 722 plakalı motosiklet Diş Hastanesi mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Motosikletten düşerek ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Seher Yaşa