663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde finale kalan iki başpehlivan belli oldu. Mustafa Taş ile Yusuf Can Zeybek mücadele edecek.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda son gün kıran kırana mücadeleler yaşanıyor. Nefeslerin tutulduğu başpehlivanlık müsabakalarında yarı final müsabakaları gerçekleştirildi. Rakipleriyle kol bağlayan 4 başpehlivandan 2’si rakibi yenerek finale yükseldi. Kurada rakipleriyle eşleşen başpehlivanlardan Mustafa Taş rakibi Serhat Gökmen’i devirerek finale yükseldi. Yusuf Can Zeybek ile Hüseyin Gümüşalan arasındaki müsabaka ise 1 saat 9 dakika sürerken, Yusuf Can adını finale yazdırmayı başardı.

Finalde Mustafa Taş ile Yusuf Can Zeybek başpehlivanlık için kozlarını paylaşacak.

Yarı finalde rakiplerine yenilerek, bu yıl ki Kırkpınar’a veda eden başpehlivanlar Serhat Gökmen ve Hüseyin Gümüşalan oldu.

İlerleyen saatlerde müsabakasının tamamlanmasıyla 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı belli olacak.