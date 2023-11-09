İnegöl'de kıskıvrak yakalandı

Araçtan bakın neler çıktı

İnegöl'e atanan Emniyet Müdürü Okan Şen'in talimatıyla İnegöl genelinde uygulamalar artırıldı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak için uygulamalarını sürdürüyor.

Ekipler şehrin farklı noktalarında şüpheli şahıslara yönelik uygulama yapıyorlar. Araçlar tek tek durdurularak aranıyor. Uygulamalara Emniyet Müdürü Okan Şen de katıldı.

UYUŞTURUCU VE TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Uygulama kapsamında durdurulan araçta uyuşturucu ve tüfek ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

