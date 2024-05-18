Tekirdağ Yıldız Kızlar Voleybol Ligi A Grubu’nda mücadele eden Muratlı Yıldız 2012 Spor Kulübü, rakibi Çorlu temsilcisi Yıldırım Spor Kulübü’nü iki sette de yendi.

Muratlı Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanan müsabakada oyunun kontrolünü elinde tutan Muratlı Yıldız 2012 SK, rakibi Çorlu Yıldırım SK’yı ilk sette 25-8, ikinci sette ise 25-22’lik skorlarla yendi. Muratlı Yıldız 2012 SK, rakibi Çorlu Yıldırım SK karşısında 2-0’lık skor ile galip olmayı başardı.

Karşılaşma sonunda İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Muratlı Yıldız 2012 Spor Antrenörü Ebru Şerbetçi, “Güzel başladık, zaten yenmeyi planlıyorduk, başardık ve hedefimize ulaştık. Sporcularımız çok iyi hazırlanmışlardı, açıkcası bu başarıyı bekliyorduk. Yarın genç maçımız var, Kapaklı’dayız. Hedefimiz büyük, kupayı almak istiyoruz. İnşallah Muratlı’ya bu kupayı getireceğiz. Desteklerinizin devamını bekliyoruz. Sağ olsunlar Muratlı halkı ve Kahverengi Kafe bize yeterince destek oluyorlar. Biz de bu başarıyı sürdüreceğiz” dedi.