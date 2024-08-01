Kur Korumalı Mevduat (KKM) için uygulanan vergi avantajı kaldırıldı. KKM'ye 6 ay vadeli olanlarda yüzde 7,5, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5 stopaj getirildi.ANKARA (İGFA) - 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Kur Korumalı vadeli mevduat hesapları ile altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden TL’ye çevrilen 6 aya kadar vadeli olanlarda yüzde 7,5, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5 oldu.

Karar, 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kar payları ile söz konusu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kar payları için uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.