Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayımlanan rapora göre, ülke genelindeki banka şubelerinde önemli bir azalma yaşandı. Haziran 2024 itibarıyla, mevduat ve kalkınma bankalarında faaliyet gösteren toplam şube sayısı 9 bin 461’e düştü. Bu sayı, bir önceki çeyreğe göre 28, geçen yılın aynı dönemine göre ise 177 şube eksildi.

Raporda, şube dışı alternatif dağıtım kanallarının gelişiminin, mobil ve dijital bankacılığa olan talebin artışının, ayrıca bazı bankacılık hizmetlerinin destek hizmeti kuruluşlarından temin edilmesinin, banka şubeleri ve çalışan sayılarında azalmaya neden olduğu ifade edildi.

Haziran 2024 itibarıyla, Türkiye genelinde her 100 bin kişiye düşen banka çalışanı sayısı 222 olarak belirlenirken, her 100 bin kişiye düşen şube sayısı ise 11,1 olarak kaydedildi.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun Temmuz ayı faiz kararı da açıklandı. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı, beklendiği üzere yüzde 50 seviyesinde sabit tutuldu.

2024 yılı için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,4’e yükseltilirken, gelecek yıl için bu beklenti yüzde 3,6’ya düşürüldü.