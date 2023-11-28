Kayseri'nin yaşlılarından Elmas Kırtepe, 124 yaşında hayata veda etti. 1 Temmuz 1899'da Erzurum'da doğan Kırtepe, kan davası sebebiyle önce Sivas'a ardından da Kayseri'ye göç etmişti. Eşinin vefatının ardından oğlu Mehmet Kırtepe ile birlikte yaşayan Elmas Kırtepe'nin uzun ömrü, çocukları tarafından 'nazar değer' inancıyla gizli tutulmuştu.

Kırtepe'nin oğlu Mehmet Kırtepe, annesinin sağlıklı bir yaşam sürdüğünü ve son zamanlarda sadece nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirtti. Ölümüyle ilgili olarak, "Annem devamlı yürüyordu. Son 15 gün içinde bitkin düştü. Nefes darlığından dolayı 1 hafta hastanede kaldı. Gece de ruhunu teslim etti" dedi.

Elmas Kırtepe'nin 9 çocuğu ve 150'den fazla torunu bulunuyordu. Mehmet Kırtepe, annesinin uzun yaşamının çevresindeki insanları şaşırttığını belirterek, "İnsanlar annemle fotoğraf çekinmek istiyordu. Soranlara, nazar değmesin diye 'Annem bu yaşta değil, aslı yok' diyordum" diye konuştu.

Mehmet Kırtepe'nin babası hakkında da bilgi verdiği haberde, "Babam tasın içine ekmek doğrardı. İçine de şeker atıp yerdi ve çok yürürdü. Babam öldüğünde de hiçbir hastalığı yoktu. Bir gece uzandığında ruhunu teslim etti. Annem yaşlı olduğu için doktorlar ve hemşireler fotoğraf çekinmek istediler. Duyulmasını istemedik. Babam 6 yıl askerlik yapmış. Mustafa Kemal Atatürk'ü görmüş ve yanında bulunmuş" ifadelerine yer verildi.

Elmas Kırtepe'nin torununun torunu Ferhat İlim, büyükannesinin yaşını kimse bilmediğini ve nazar değmesin diye 'Kendi yaşı değil' dediklerini aktardı. İlim, büyükannesinin sürekli gezmeyi seven birisi olduğunu ve genellikle oğullarını sorduğunu belirtti.