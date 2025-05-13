Kocaeli Üniversitesi, Hemşirelik Haftası’nda farkındalığı geliştirmek ve topluma mesleğin değerini yeniden hatırlatmak için birçok etkinlik planladı. İlk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan hemşireler, kurdukları koroyla hastane çalışanları ve öğrenciler için konser verecek, deneyimlerini birbirleriyle paylaşacak

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Hastanesi, her yıl 12-18 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Dünya Hemşirelik Haftası dolayısıyla etkinlik takvimi hazırladı. ‘Doğumdan Şifaya Uzanan Yolculukta Ebeler ve Hemşireler’ temasıyla planlanan etkinlikler akademik ve sosyal içeriklerle zenginleştirildi. Etkinliklerle; hemşirelik ve ebelik mesleğinin önemine dikkat çekilmek, sağlık çalışanlarının bilimsel gelişimine katkı sağlamak ve motivasyonunu artırmak amaçlandı.

"Mesleğimizin değerini toplumla paylaşmak istiyoruz"

Hemşirelik Haftası’nın açılışı İzmit Atatürk Anıtı’na çelenk sunularak başladı. KOÜ Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gonca İlter’in organizasyon liderliğindeki programa çok sayıda hemşire, ebe, KOÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından müdür İlter, hemşirelik mesleğinin geçmişten bugüne kazandığı evrensel değere dikkat çekti. İlter, "Bizler, doğumundan ölümüne kadar insan yaşamının her aşamasında varız. Bu anlamlı haftada, mesleğimizin değerini bir kez daha toplumla paylaşmak istiyoruz" dedi.

Mesleki deneyimler ve gelişimi konuşulacak

Etkinlikler 15 Mayıs Perşembe günü saat 13.30’da KOÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan bilimsel programla sürecek. Protokol konuşmalarıyla resmi açılış yapılacak etkinlikte; uzman hemşire Kadriye Öztürk moderatörlüğünde; hemşire Hilmi Altunbaş ile uzman ebe Emel Yazlı Savcı konuşmacı olarak konferans verecek. Her iki sağlık çalışanı, mesleki deneyimlerini ve mesleğin gelişimi üzerine değerlendirmelerini paylaşacak. Konferansta; pandemi sonrası artan iş yükü, sağlıkta dönüşüm süreci, hemşirelikte uzmanlaşma ve ebelik hizmetlerinin güçlendirilmesi gibi konulara da değinilecek.

Sağlık çalışanları ve hemşireler için konserler verilecek

Bilimsel programın ardından saat 15.30’da hemşirelerden oluşan koro mini konser verecek. Müzik aracılığıyla stresin azaltılması ve ekip içi moralin artırılması hedeflenen konsere hastane çalışanları katılacak. Hemşirelik haftası etkinlikleri, 20 Mayıs Salı günü saat 12.00’de düzenlenecek hemşireler korosunun Türk Halk Müziği Konseri ile sona erecek. KOÜ Hastanesi Konferans Salonu’nda verilecek konser, sağlık çalışanlarına ve öğrencilere açık olacak. Hemşirelik haftasına özel programın sanatla bütünleşmesi ve sağlık çalışanlarının emeklerinin kutlanması amaçlanıyor.

"Hemşireliğin insani ve vicdani yönünü korumalıyız"

Etkinlik takvimiyle ilgili bilgi veren Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gonca İlter, hemşirelik ve ebelik mesleklerinin insan yaşamındaki vazgeçilmez rolüne dikkat çekti. İlter, "Bu hafta, hem meslektaşlarımızı emeklerini görünür kılmak hem de mesleğimizin değerini topluma anlatmak için önemli bir fırsat. Bilimsel yönüyle gelişen hemşirelik mesleğinin aynı zamanda insani ve vicdani yönünü de korumak zorundayız. Bu etkinlikler sayesinde, çalışanlarımız arasındaki bağları güçlendiriyor, mesleki dayanışmayı büyütüyoruz" sözlerini kaydetti.