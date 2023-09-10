Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yuvacık Barajı’na ulaşımın sağlandığı Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesini iki gidiş iki de geliş olmak üzere 4 şeride çıkarıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yeni ulaşım ağları açarak vatandaşların hayatına kolaylık ve konfor katmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir, Yuvacık barajına ulaşımın sağlandığı Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nin duble yol yapılması için hummalı bir çalışma yürütüyor. Ekipler üstyapı çalışmaları kapsamında terasman, tretuvar kaldırım ve taş duvar İmalatları ile pmt ve binder asfalt serim çalışmaları yapılıyor. 10 bin metreküp taş duvar imalatının yapılacağı 2,5 kilometre uzunluğundaki cadde, 2 gidiş 2’de geliş olmak üzere dört şeride çıkarılıyor.

PRESTİJLİ CADDELERDEN BİRİSİ OLACAK

Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesi 2 kavşak düzenlemesi, dere ıslahı ve aydınlatma çalışmaları ile baştan aşağı yenileniyor. Buna göre Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesi aydınlatmaları, dere ıslahı ve duble yoluyla prestijli bir cadde görünümüne kavuşacak.

Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde 10 bin 250 metreküp yarma kazısı, 4 bin metreküpte eski yolun asfaltının kazınması yapıldı. Caddede ayrıca menfez ve 10 bin metreküp taş duvar, 12 bin 750 metrekare parke, 16 bin 500 metre de bordür imalatları yapılıyor. Baştan aşağı üstyapısı yenilerek dört şeride çıkarılacak Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde 17 bin ton plent miks temel, 9 bin 375 ton binder asfalt, 6 bin 250 tonda aşınma asfaltı serimi yapılacak.