Orhangazi’de Arapzade Mahallesi’ndeki bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alındı.

Yangın, gece saat 00.15 sıralarında Orhangazi’de Arapzade Mahallesi’nde bulunan Alemdar Tesisleri yakınlarında Serkan Demir’e ait mobilya imalathanesinde meydana geldi. Gece yarısı imalathanenin kapalı olduğu esnada çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SAMANLIĞA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangının mobilya imalathanesinin yanında bulunan saman yığınına sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun mücadele verdi. Mobilya imalathanesinin sahibi eski Saadet Partisi ilçe başkanı Serkan Demir'de yangın söndürme çalışmalarında itfaiye ekiplerine yardım etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.