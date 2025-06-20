Kocaeli’nin Derince ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın korkuttu. Alevlere müdahale eden 4 kişi dumandan etkilendi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Ergenekon Caddesi Okyanus Sokak’taki ağaçlık alanda meydana geldi. Alanda 4 ayrı noktada bilinmeyen sebeple çıkan yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine de olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Müdahale sırasında dumandan etkilenen 4 kişiden 3’ü ayakta tedavi edilirken, 1’i hastaneye kaldırıldı. 20 ağacın zarar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.