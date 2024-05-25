Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçak alkol yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Operasyon için harekete geçen ekipler, şüpheliyi fiziki takibe aldı.

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Santralgaraj Mahallesi'nde hareket halindeki aracıyla 500 litre etil alkol taşıyan şüpheli U.K. polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Ekipler araçta yaptığı aramada kolilerin içine saklanmış renkli bidonlarda 500 litre alkolü ele geçirdi.

Gözaltına alınan U.K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.