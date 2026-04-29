Bursa Uludağ’da, ormanlık alanda kesilen bir çam ağacının yola seyir halindeki kamyonetin üzerine devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi ise yaralandı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaza, Osmangazi ilçesine bağlı Uludağ Milli Parkı girişi yakınındaki Bağlı Mahallesi’nde sabah saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 57 yaşındaki M.B.’nin gerçekleştirdiği ağaç kesimi sırasında devrilen çam ağacı, Temel Kurt (35) yönetimindeki 16 CFF 20 plakalı kamyonetin üzerine düştü. Aracın özellikle sürücü kabinine isabet eden ağaç nedeniyle Temel Kurt olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta yolcu olarak bulunan V.S. (35) ile O.Ç. (33) ise yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, Kurt'un kesin ölümü yapılacak otopsi incelemesinin ardından netlik kazanacak.

Ağacı kesen M.B. gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

