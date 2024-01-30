Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gecekondunun kömürlüğünde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü.

Olay, Gebze ilçesi Hürriyet Mahallesi 2065 Sokak bulunan gecekondunun kömürlüğünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple kömürlükte yangın çıktı. Dumanı fark eden mahalleli sokağa dökülürken vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

İtfaiye ekipleri yangının sebebini araştırırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.