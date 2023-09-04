6549 Sokak'ta dün öğle saatlerinde gerçekleşen korkunç kaza, 17 yaşındaki M. K. isimli genç sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle başladı. Genç sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan 4 çocuğun bulunduğu bölgeye aracıyla daldı. Kaza, arkadaşlarıyla dondurma almış olan 11 yaşındaki Ahmet'in hayatını kaybetmesine neden oldu.

Kaza esnasında 4 çocuktan 3'ü son anda kaçmayı başardı, ancak Ahmet, otomobilin altında kalarak ağır yaralandı. Kazayı görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Ahmet, önce Kepez Devlet Hastanesi'ne ardından da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ne yazık ki, tüm çabalara rağmen Ahmet kurtarılamadı. Ahmet'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında Kurşunlu Mezarlığı'na defnedilmek üzere teslim alındı.

Kazanın ardından, 17 yaşındaki sürücü M. K. gözaltına alındı.