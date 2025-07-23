Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yaz tatilini sporla değerlendiren çocukları yine yalnız bırakmadı. Meram Yaz Spor Okullarını ziyaret eden Başkan Kavuş, sahaya inerek öğrencilerle birlikte spor yaptı, ailelerle ve eğitmenlerle sohbet etti.KONYA (İGFA) - Meram Belediyesi’nin her yaz büyük bir heyecanla gerçekleştirdiği Yaz Spor Okulları, bu yıl da binlerce çocuğa sporu sevdiriyor. 5-15 yaş aralığındaki3 bin 500 çocuğa 12 farklı tesiste ve 13 branşta eğitim veren yaz spor okulları, geleceğin sporcularını yetiştirmenin yanı sıra ailelerin de güvenle tercih ettiği bir adres haline geldi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu büyük organizasyonu yerinde görmek ve minik sporcularla bir araya gelmek amacıyla yaz spor okullarını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında çocuklarla birlikte eğitimlere katılan, top oynayan, ok atışı yapan ve çeşitli etkinliklerde ter döken Başkan Kavuş, her yaz olduğu gibi bu yaz mevsiminin başlamasıyla Meramlı çocukların tatlı telaşının başladığına dikkat çekti.

Spor okulunun 15 gündür eğitimlerine tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Kavuş, sporun çocukların hayatındaki dönüştürücü gücüne dikkat çekti. 5 yaşından başlayıp 15 yaşına kadar tüm çocukların gelişimine katkı sunacak aktiviteler sunulduğunu ifade eden Başkan Kavuş, “Meram’da yalnızca yol, park, tesis yapmıyoruz; karakterli, özgüvenli, sağlıklı nesiller inşa ediyoruz. Spor, çocuklarımızın sadece bedenini değil, karakterini de şekillendiriyor” diye konuştu.

Ziyaret boyunca çocuklarını eğitimlerde yalnız bırakmayan ebeveynlerle de tek tek ilgilenen Başkan Kavuş, “Aileler çocuklarının en iyi bir şekilde yetişmesini istiyor, bizler de bu noktada onların destekçisi oluyoruz. Bugün burada gördüğüm manzara gurur verici. Anne babalar çocuklarının geleceği için her türlü fedakârlığı yapıyor. Evlatları için zaman ayıran, onları spora yönlendiren tüm anne ve babalara gönülden teşekkür ediyorum. Onlar çok mutlu, aileler çok mutlu. Onların mutluluğubizleri de mutlu ediyor. Bu gayretleri, çocuklarımızın geleceğine yapılan en güçlü yatırımdır" dedi.

Meram Yaz Spor Okullarının yalnızca yaz aylarını değerlendirmek için değil, aynı zamanda geleceğin sporcularını keşfetmek için de önemli bir misyon üstlendiğini belirten Başkan Kavuş, başarılı öğrencilerin Meram Belediyespor’a yönlendirilerek profesyonel eğitimlere tabi tutulduğunu ifade etti.

Meram Yaz Spor Okulları’nda eğitim veren hocaların büyük çoğunluğunun yine bu okullarda yetişen isimler olduğunu kaydeden Başkan Kavuş, “Bundan büyük mutluluk duyuyorum. Yaz spor okulumuzda yetişen bir nesil, burada hocalık yapıyor, çocuklarımıza abilik, ablalık yapıyor. Çocuklarımızı teşvik etmenin yanında bir anlamda örnek de oluyorlar. Bugün burada antremanlarakatılan, top koşturan, ip atlayan, raket sallayan çocuklarımızdan bazıları belki de yarının milli sporcuları olacak. Biz de bu potansiyelin farkındayız ve elimizden gelen tüm imkânlarla onların yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.