Uluslararası Kentsel Hareketlilik Konferansı ve SKUP Türkiye Projesi’nin kapanış etkinliği, Avrupa’dan ve Türkiye’den uzmanların, belediye ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin, büyükelçilik yetkililerinin, bakanlık yöneticilerinin ve akademisyenlerin katılımıyla Ankara’da düzenlendi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin “Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik” çalışmaları Uluslararası Kentsel Hareketlilik Konferansı ve SKUP Türkiye Projesi kapanış etkinliğinde örnek gösterildi.

Uluslararası Kentsel Hareketlilik Konferansı ve SKUP Türkiye Projesi kapanış etkinliği, Avrupa’dan ve Türkiye’den uzmanların, belediye ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin, büyükelçilik yetkililerinin, bakanlık yöneticilerinin ve akademisyenlerin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi.

Kapanış bölümünde “Değişimi Teşvik Etmek: Türkiye ve Avrupa’dan Vaka Analizleri” başlıklı oturum düzenlendi. Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Hollanda, Macaristan ve Polonya gibi ülkelerden uzmanlar ve şehir temsilcileri yer aldığı oturumda Konya Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel hareketliliğe dair planlama süreci, stratejileri ve uygulamaları katılımcılarla paylaşıldı. Konya’nın SUMP (Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı) kapsamında geliştirdiği; erişilebilir, çevreci, inovatif ve insan odaklı ulaşım politikaları oturumda öne çıkan örneklerden biri oldu.

İKLİM DOSTU, ERİŞİLEBİLİR VE YAŞANABİLİR BİR KONYA

Konya’nın sürdürülebilir ulaşım politikası, toplu ulaşımı ağını güçlendirmeyi, karbon emisyonlarını düşürmeyi ve kentsel yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Konya SUMP süreci ile çevresel etkileri gözeten ve sürdürülebilir bir ulaşım modeli benimseniyor. Etkinlikte sunulan bu yaklaşım, Konya’nın sadece Türkiye ölçeğinde değil, uluslararası düzeyde de ilham veren bir şehir olarak konumlandığını bir kez daha ortaya koydu.

KATILIMCI SÜREÇ VE AKTİF HAREKETLİLİĞE ODAKLI STRATEJİ

Yalnızca ulaşım altyapısını değil, hareketlilik kültürünü dönüştürmeyi de hedefleyen “Konya Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı”, yaya öncelikli kamusal alanlar, erişilebilir güzergâhlar ve yürüme ve toplu taşımayla entegre yolculuklar gibi kısa mesafelerde aktif hareketliliği teşvik eden stratejiler planın temelini oluşturuyor.

Geniş katılımın esas alındığı planlama sürecinde şehir sakinlerinin görüşleri çalıştaylar, anketler ve saha analizleriyle alınarak plan sürecine yansıtıldı. Özellikle kadınlar, yaşlılar, çocuklar ve engelli bireylerin güvenli ve eşit erişimini sağlamak amacıyla çok boyutlu politikalar geliştirildi.

KONYA’DAN NET MESAJ: “İNSAN ODAKLI HAREKETLİLİK MÜMKÜN”

Konya Büyükşehir Belediyesi, bilimsel temelli, veriye dayalı ve katılımcı planlama anlayışıyla daha güvenli, sağlıklı ve kapsayıcı bir ulaşım sistemi oluşturmak için çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. Konya Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik politikaları; iklim kriziyle mücadele, toplumsal kapsayıcılık ve şehirlerin yaşanabilirliğini artırma hedefleriyle uyumlu bir şekilde şekilleniyor.