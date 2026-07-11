Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

A W744453 01Cadde ortasında yaşanan olayda taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmekte güçlük çektiği kavga, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

A W744453 03Görüntülerde tarafların uzun süre birbirlerine saldırdığı ve çevrede panik yaşandığı görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA