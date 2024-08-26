Körfez’de düzenlenen şölende 100 çocuk sünnet ettirildi.

Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyon Tütünçiftlik Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte çocuklar doyasıya eğlenirken, birçok organizasyon düşünüldü. Sünnet çocukları, kendileri için hazırlanan eğlence alanında oyun grupları ile eğlendi, illüzyon ve bumble şov gösterilerini izledi, ücretsiz olarak pamuk şeker ve patlamış mısır ikramları ile eğlenceleri de taçlandırıldı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Sizlerin mutluluğu için varız. Bugün 100 çocuğumuzun hastane ortamında sünnetlerini gerçekleştirdik, kıyafetlerini aldık. Bu alanda da eğlence zamanı. Hakikaten çocuklarımızı çok seviyoruz. Onlar bizim geleceğimizin teminatı. Eğer çocuk gülerse, çocuk sevinirse o şehir de güler, şehir de sevinir ve mutlu oluyor" dedi.