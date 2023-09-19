Bursa'da gerçekleşen korkunç olayın ardından tutuklanan Ahmet Burak Demir hakkındaki soruşturma tamamlandı. İddianamede, Demir'in ev arkadaşı Murat Kutlu'yu tabancayla 3 kurşunla öldürüp, başını vücudundan bıçakla ayırarak buzdolabına koyduğu, ayrıca balkondaki köpeği bıçak ve balta darbeleriyle öldürdüğü ifade edildi. Demir'in ayrıca Serdar Ergun'u da borcunu ödemek bahanesiyle çağırdığı otomobilde 3 kurşunla öldürdüğü belirtiliyor. Ahmet Burak Demir, bu dehşet verici olaylar nedeniyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile öldürdüğü köpek için 1200 TL para cezası istemiyle yargılanacak.

Olayın başlangıcında, eczacı kalfası Serdar Ergun'dan haber alınamadığında yakınları polise kayıp ihbarında bulunmuş, polis ekipleri mobese görüntülerinden Serdar Ergun'un otomobilinin İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde olduğunu tespit etmişti. Bursa Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri işbirliği yaparak, İstanbul'da Ahmet Burak Demir'i gözaltına almıştı. Demir'in "Eczanede kalfa olarak çalışan Serdar'dan kullandığım bazı ilaçları alıyordum. Kendisine borcum vardı. Olay günü parayı ödemek için kendisini çağırdım. Küfredince öldürdüm. Cesedini otomobiline koyup İstanbul'a gittim, kredi kartıyla harcama yaptım. Daha önce de ev arkadaşım olan Murat Kutlu'yu da bana küfrettiği için tabancayla öldürdüm" dediği öğrenildi. Daha sonra yapılan aramalarda Serdar Ergun'un cesedi otomobilin içerisinde bulunmuştu.

Ahmet Burak Demir, Bursa'ya getirildikten sonra sorgusunda Serdar Ergun'u öldürdüğünü itiraf etmiş ve ayrıca ev arkadaşı Murat Kutlu'yu da öldürdüğünü söylemişti. Ayrıca Demir'in evdeki köpeği de öldürdüğü tespit edilmişti.

İddianamede, Ahmet Burak Demir'in bu dehşet verici olayların ardından verdiği çelişkili ifadeler de yer alıyor. Demir, Murat Kutlu'yu hakaret ve sapıkça teklifler nedeniyle öldürdüğünü iddia ederken, Serdar Ergun'a borçlu olduğunu söyleyerek olayın nedenini farklı şekilde açıklamıştı. Mahkeme süreci, Demir'in gelecek ay Bursa Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmasıyla devam edecek. Ayrıca, Demir'e 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.