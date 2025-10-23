

Spora ve sporcuya verdiği desteklerle bu zamana kadar çok sayıda şampiyon yetiştiren Osmangazi Belediyespor, Tenis branşında ivme yakaladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Mihraplı'da gerçekleşen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Turnuvası'nda mücadele eden başarılı takım, elde ettiği derecelerle büyük gurur yaşattı. Erkekler 12 yaş kategorisinde yansıttığı azim, disiplin ve kararlılıkla göz dolduran Kerim Başar Dönmez, tüm rakiplerini gölgede bırakarak şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Onu takip eden Ege Atasoy, sergilediği etkileyici oyunla ikincilik elde ederken, Fatih Erdem Dağlar dördüncülük derecesiyle turnuvayı tamamladı. Kızlar 12 yaş kategorisinde ise Gülce Nil Aşkın, müsabakanın en dikkat çeken isimlerinden biri olarak ikincilik madalyası kazanırken, Azra Özyardımcı da güçlü rakipleri arasında turnuvayı üçüncülük ile taçlandırdı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi'yi en iyi şekilde temsil eden genç sporcular ile antrenörlerini yürekten kutladı.

Kaynak: BÜLTEN