Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Gazze’de sağlanacak ateşkes kapsamında oluşturulması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü’nde Türkiye’nin görev almaya hazır olduğunu bildirdi.

Bakanlık yetkilileri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bu doğrultudaki hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtirken, yapılan açıklamada "Türkiye ateşkes anlaşmasının dört garantör ülkesinden biri olarak diğer ülkeler ile diplomatik ve askeri istişareleri sürdürmektedir" denildi. Peki, Türk askerinin Gazze’de üstlenebileceği görevler neler olabilir? BBC Türkçe bu olasılıkları inceledi.

MSB yetkilileri, Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev tanımıyla ilgili de şunları sıraladı:

→ Güvenlik devriyesi

→ Sivil altyapıların korunması

→ İnsani yardım

→ Sınır güvenliği

→ Yerel güvenlik güçlerinin eğitim faaliyetlerinin icra edilmesi

→ Ateşkesin takip edilmesi

Bu açıklamadan bir gün önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türk askerinin Gazze’de görev yapma ihtimaline sıcak bakmadığını ima etti.

Netanyahu, 22 Ekim’de ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile İsrail’de bir araya geldi. Vance’in Türkiye’nin Gazze’de “yapıcı” bir rol üstlenebileceğini dile getirmesinin ardından gerçekleşen görüşmede, Netanyahu’ya Türk güvenlik güçlerinin olası Gazze görevine ilişkin düşünceleri soruldu.

Netanyahu'nun ilk cümlesi "Bu konuda birlikte karar vereceğiz" oldu.

Ardından "Bu konuda çok net fikirlerim var. Bunların neler olduğunu tahmin etmek ister misiniz?" dedi.

J.D. Vance, yabancı güçlerin Gazze'de görev yapması konusunda İsrail'e dayatma yapmayacaklarını söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner ile birlikte 21 Ekim'de İsrail'e giden Vance, "Hangi birliklerin konuşlandırılacağına İsrail karar verecek. Ve Başbakan Netanyahu'nun bu konuda fikirleri olacağından eminim. Ancak burada herkesin bir rolü olduğunu düşünüyoruz" demişti.