Mustafakemalpaşa’da yürütülen ‘Kardeş Okul Projesi’ çerçevesinde 6 okul ile Kosova’nın Kameniçe şehrindeki okullar arasında protokol imzalandı.

Kameniçe Milli Eğitim Müdürü AfrimDervishi ile birlikte okul müdürü, öğretmen ve öğrencilerden oluşan 18 kişilik Kosovalı heyetin Mustafakemalpaşa’yı ziyaret ettiği kültür gezisinde, iki şehir arasındaki iyi ilişkiler imzalanan protokolle eğitim faaliyetleriyle sürdürülecek.

Mustafakemalpaşa’daki okullar ile Balkanlar’ın genç ülkesi Kosova’daki birçok okul arasında kardeşlik köprüsü kuruldu. Kosova-Kameniçe Milli Eğitim Müdürü AfrimDervishi, 6 okul müdürü, 2 öğretmen ve 9 öğrenci ile birlikte Haziran ayının ilk haftasında Mustafakemalpaşa’yı ziyaret etti. Kosovalı okul idarecisi ve öğretmenlere, Kosova Bursa Kültür Koordinatörü Recep Gündüz ve Mustafakemalpaşa Rumeli Halk Oyunları Derneği Başkanı Necip Şen eşlik etti. Kaymakam Ahmet Altıntaş’ı ziyaret ederek okulları gezen Afrim Dervishi başkanlığındaki misafir heyet, Milli Eğitim Müdürü Veysel Çalık ile de kardeş okul protokollerini imzaladı.

Kardeş Okul Projesi çerçevesinde Kameniçe’deki okullar ile Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, 14 Eylül İlkokulu, Balibey İlkokulu, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mustafakemalpaşa Anaokulu ve Mustafakemalpaşa Anadolu Lisesi arasında protokol imzaladı.

Kosova ile Bursa arasında eğitim işbirliklerine önem verdiklerini söyleyen Kosova Bursa Kültür Koordinatörü Recep Gündüz, kardeş okul protokollerinin verimli ilerlediğini belirterek; “İlerleyen süreçte ziyaretler, ortak faaliyetler artarak devam edecektir” dedi.

Mustafakemalpaşa ziyareti çerçevesinde Kameniçe heyeti, Rumeli Derneği tarafından organize edilen ‘Rumeli Ezgileri’ gecesine de katıldı.