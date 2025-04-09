Kavut, yaşadığı o anları anlattı.

Boğalı köyünün gönüllü köy korucusu Muzaffer Kavut gece köylerine ayının gelmesinin ardından büyük korku yaşadıklarını belirterek gün ağarmasının arından köy evlerini dolaşarak ayının verdiği hasarı cep telefonu ile kayda aldığını söyledi. Kavut, yaşadığı o anlar ile ilgili olarak "Gece sese uyandım. Baktım ayı pencereden çıkıyordu. O esnada korkmadım desem yalan olur, bir şey yapamadım, gittiğinden emin olunca kapıları ve pencereleri kapattım. Sabah olunca köyü kolaçan etmek üzere dolaşmaya çıktım. Baktım ki vatandaşın evine girmiş, evi talan etmiş. Ben de gördüğüm manzara karşısında diyecek bir şey bulamadım. Biraz esprisi bir video çektim. Evin içine baya zarar vermiş. Başka zarar verdiği yok canı sağ olsun. Ben şikayetçi değilim ondan. Yine gelsin ama zarar ziyan vermesin" dedi. Öte yandan Boğalı köyünde ayının verdiği zararla ilgili Muzaffer Kavut’un "Bizim koca oğlan cam pencere indirmiş. La baba oğlu ne ettin kattın burayı birbirine. İnsan gibi girip de çıksan ne olurdu? Hey... burada çayı demlemişsin ama kapları yıkamamışsın. Sobayı yakmışsın, buzdolabını parçalamışsın. Evde kumanya bırakmanın zararları..." ifadelerini içeren cep telefonu kaydı sosyal medyaya büyük ilgi gördü.