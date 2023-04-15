“Shangay güncellemesinin ardından Ethereum son 11 ayın zirvesi olan 2.128$’ı, Bitcoin de 31.000$’ı test etti. Altcoinlerde de %5 civarında artışlar oldu.İSTANBUL (İGFA) Ethereum’da Shangay (Shapella) güncellemesi ardından yükseliş göstererek son 11 ayın zirvesi olan 2.128$ seviyesi test edildi. Bitcoin ise Ethereum’u takip ederek son 10 ayın zirvesi olan 31.000$ seviyesini test etti. 2023 rekorlarını sürekli tazeleyen kripto piyasasından bu sabah saatlerinde yükselişlerine devam eden majör kriptolarla birlikte altcoinlerde de %5 civarında artışlar mevcut. Kripto piyasasının toplam değeri 2 günde %5 civarında artış göstermesiyle birlikte bu sabah saatlerinde 1.25 trilyon dolar seviyelerinin üzerinde hareketlilik gösterdi.

Dün ABD’den gelen ÜFE verisi sürpriz bir şekilde beklentilerin oldukça altında gelmesiyle Nisan 2020’den bu yana en sert düşüş gerçekleşti. Ayrıca işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi dört haftalık ortalamaya yakın seyretse de piyasalarda FED’in faiz artışlarının sonuna yaklaşmış olabileceği beklentisiyle risk iştahı arttı. Veriler sonrası dolar endeksi yaklaşık son bir yılın en düşük seviyelerine gerilerken, altının ons fiyatı bir yılın zirvesini görürken, kripto para piyasasındaki artışların önderliğinde ABD hisse senedi piyasaları da pozitif kapanışlar yaptı.