Bayramı sahnede geçiren Gülben Ergen, Antalya Kremlin Palace’da aldığı sahnede, izleyenlere adeta görsel bir şölen yaşattı.ANTALYA (İGFA) - Binlerce kristal taşla süslenmiş, masallardan fırlamış gibi duran Gülşah Saraçoğlu imzalı kostümüyle sahneye çıkan Gülben Ergen için gecenin adı netti: “Kristal Gülben!”

Peri masalını andıran elbisesiyle göz kamaştıran sanatçı, güçlü sahne enerjisiyle de Antalya’yı coşturdu.

Hem görünümüyle hem enerjisiyle bayramın ikinci gecesine damga vuran Gülben Ergen, “yenilenmiş haliyle” izleyicilere müzik dolu bir şölen yaşattı.

Sosyal medyada da çok konuşulan konser sonrası hayranları, “Şeffaf, parlak ve çok Gülben!” yorumlarında bulundu.