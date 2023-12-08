Atletizm Milli Takımı, Belçika’nın başkenti Brüksel’de 10 Aralık Pazar günü 29.’su gerçekleştirilecek olan Avrupa Kros Şampiyonası için Belçika’ya gitti. Seyahat öncesi konuşan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, genç sporcu kadrosuyla Belçika’da en iyisini yapacaklarını söyledi.

Atletizm Milli Takımı, 10 Aralık Pazar günü Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılacak olan Avrupa Kros Şampiyonası’nda bireysel ve takımlarda madalya mücadelesi verecek. Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar’ın yanı sıra sporcular ve teknik heyet Belçika’ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı’nda bir araya geldi. TAF Başkanı Fatih Çintimar, organizasyon öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu. Avrupa Kros Şampiyonası’nda, Türk Milli Takımı olarak ellerinden gelenin en iyisini yapabilmek için Brüksel’e tam kadro gittiklerinin altını çizen Çintimar, “Tabii ki Brüksel’e giderken kadromuzda olimpik kadroda bulunan ve olimpiyatlarda yarışması muhtemel olan ya da kota alacak sporcularımız yok. Ancak genç bir ekiple inşallah burada en iyisini yapıp aynı zamanda bu yıl Brüksel’deki şampiyonada bayrak devir teslim töreni yapılacak. Önümüzdeki yıl, 100 yıllık bir süre içerisinde ilk defa düzenleyeceğiz. Avrupa Kros Şampiyonası’nı 2024’te Antalya’da Kepez Belediyemizle düzenleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Bütün branşları kazanan tek ekip"

Brüksel’de mücadele edecek sporculara güvenlerinin tam olduğunu aktaran Çintimar, "Avrupa krosa giden bu ekibimiz bugüne kadar Balkan ülkeleri arasında ve Balkan Kros Şampiyonası’nda bütün branşları ilk kez kazanan ekibimiz. Yani bütün branşları bütün ülkeler içerisinde sadece bir ülke tamamını kazandı o da bu ekip. İnşallah burada da ona göre bir derece söz konusu olacak ve orada da şampiyonluklarımızı kazanacağız” diye konuştu.

Brüksel’de yapılacak olan Avrupa Kros Şampiyonası’nda yarışacak olan 23 kişilik Türkiye Kros Milli Takımı belirlendi. U20, U23, Büyükler, Kadın ve Erkek Avrupa kros şampiyonasında piste çıkacak Türkiye Atletizm Kros milli takım kadrosu şöyle:

U20 Kadınlar 5000 metrede Edibe Yağız, Merve Karakaya, Dilek Koçak, Esmanur Yılmaz

U20 Erkekler 5000 metrede Utku Göler, Ali Tunç, Caner Can Tunçtan, Mervan Haykır

U23 Kadınlar 7000 metrede Pelinsu Şahin, Ezgi Kaya, İnci Kalkan, Nur Sena Çeto

U23 Erkekler 7000 metrede Ömer Amaçtan, İsmail Taşyürek, Taner Tunçtan, Ayetullah Aslanhan

Büyük Kadın ve Erkekler 9000 metre ile takımlar karışık mıx bayrak 1500 metrede Bahar Atalay, Sümeyye Erol, Semra Karaaslan, Ramazan Baştuğ, Ersin Tekal, Ahmet Alkanoğlu ve Yunus Emre Akkuş