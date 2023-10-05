2023 yılında Nisan ayında 88 bin 566 olan kruvaziyer yolcu sayısı, Mayıs'ta 176 bin 840, Haziran'da 183 bin 407 ve Temmuz'da 209 bin 33'e yükseldi. Artışlar bu şekilde yükselmeye devam ettiği takdirde 2023 yılı sonunda 1 milyon yolcu rakamı aşılacak.İSTANBUL (İGFA) - Cumhuriyetin 100. yılında kruvaziyer turizminde sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Birbirinden önemli denizleri, eşsiz koyları ve limanları ile dünya turizminde adını duyuran Türkiye, turizmdeki yatırımları ile de gelişimini sürdürüyor.

Türkiye’de yabancı sahipli bir yolcu gemisini işleten ilk firma olan Camelot Maritime, kruvaziyer turizmindeki know-how’ı ile sektörün öncüleri arasında yer alıyor.

Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, firma olarak ilklerle anılmaktan son derece memnun olduklarını belirtti. Çavuşoğlu, “Kuruluşumuz olan 2008 yılından bu yana denizcilik sektörümüze katma değer kazandırıyoruz. Bundan sonra da denizcilik alanında yatırımlarımız sürecek. Özellikle işletmecilikteki hizmet anlayışımız ve farkımız ile farkımızı ortaya koyuyoruz” dedi.

REKOR GELİYOR, YIL SONUNDA 1 MİLYON TURİST HEDEFİMİZ VAR

Çavuşoğlu, konuşmasının devamında şu bilgileri verdi: “2023 yılında Türkiye'nin limanlarına yanaşan kruvaziyer gemi ve yolcu sayısında önemli artış olduğunu görüyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın resmi verileri; limanlarımıza gelen kruvaziyer gemi ve yolcu sayılarının geçen yıla oranla rekor kırdığını gösteriyor. 2023 yılını baz aldığımızda; Nisan'da 88 bin 566 olan kruvaziyer yolcu sayımız Mayıs'ta 176 bin 840'a, Haziran'da 183 bin 407 ve Temmuz'da 209 bin 33'e yükselmiştir.

Geçen yıl Mayıs-Haziran- Temmuz döneminde ülkemize 341 bin 556 kruvaziyer yolcu gelirken, bu yıl ise aynı dönemde bu sayı %66,7 artarak 569 bin 280'e ulaştı. Eğer artışlar bu şekilde yükselmeye devam ederse yıl sonu 1 milyon yolcu rakamını aşmayı bekliyoruz. Bu rakam da cumhuriyet tarihimiz açısından düşündüğümüzde bir rekor demektir. Kruvaziyer gemi ve yolcu sayılarının limanlara göre dağılımında ilk 5’i; Kuşadası Limanı, İstanbul Limanları, Çeşme Limanı, Bodrum Limanı ve Çanakkale Limanı oluşturmaktadır.”