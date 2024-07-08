Küçükçekmece Belediyesi, iştirak şirketi Küçükçekmece İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi‘nde çalışan personellere yönelik 46 bin 600 TL’lik banka promosyon ihalesini imzaladı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ‘’Personelimizin yüzünü güldürebildiğimiz için çok mutluyuz. Tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı olsun” dedi.

Küçükçekmece Belediyesi 2021 yılında 3 yıllık süreyle imzaladığı banka promosyon anlaşmasının süresi dolması nedeniyle KİTAŞ Sosyal Tesislerinde yeni banka promosyon ihalesi gerçekleştirdi. İhaleye katılan 8 bankadan en yüksek teklifi veren İş Bankası ihalenin kazananı oldu.

Bir ay öncesinden ihale açıldı

Küçükçekmece Belediyesi tarafından açılan ihale çerçevesinde 18 bankaya bilgi verilirken, 8 banka temsilcisi ihaleye katılım sağladı. Kapalı zarf usulü tekliflerini sunan bankalardan en yüksek teklifi veren ilk üç banka ile açık artırma usulü ikinci oturum gerçekleştirildi. İhale; DİSK Genel İş Sendikası 2 Nolu Şube Yönetim Kurulu, Baştemsilci ve temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi.