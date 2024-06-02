Küçükçekmece’de 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralandığı 3 katlı çöken binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

Küçükçekmece’de 1988 yılında yapıldığı öğrenilen 3 katlı bina sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sonrasında 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada "02 Haziran 2024 tarihinde saat 08.40 sularında, Küçükçekmece ilçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmesi olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma çerçevesinde 1 cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olay yerine intikal ettirilmiştir" denilmişti.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak suçundan binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk ekipler tarafından gözaltına alındı.