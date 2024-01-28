Üsküdar’da tünelde "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizisinin figüranlarını taşıyan otobüs alev alev yandı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Olay, saat 18.00 sıralarında İstanbul’un Üsküdar ilçesi Şile yolu Vecdi Diker Tüneli’nde Edirne istikametinde yaşandı. İddiaya göre "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizisinde yer alan figüranları taşıyan Utku S. hakimiyetindeki 34 LKP 978 plakalı IVECO marka otobüs, tünelde seyir halindeyken aniden motorundan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören sürücü, aracı yangın tüpüyle söndürmeye çalıştı. Araçtan çıkan dumanlar yerini alevlere bırakınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede söndürürken, olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.