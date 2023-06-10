Kocaeli’de tamamı amatör olan 30 kişilik grup, Çerkez kültürünü yaşatmak adına tiyatro oyunu sahneledi. Çerkez folklörünün, dans ve müziklerin de sık sık yer aldığı oyun seyircinin büyük alkışını topladı.

Kocaeli’de Çerkez kültürünü yaşatmak adına Osman Çelik’in eseri Kafe (Han Kızının Şarkısı) sahnelendi. İlki pandemi öncesi 2019’da sahnelenen oyun, ikinci kez seyirci karşısına çıktı. Kocaeli Dostlar Kulübü tarafından oynanan oyunda hiçbiri profesyonel olmayan 30 üye, kültürlerini yaşatmak için rol aldı. Sanat danışmanlığını Burhan Akçin’in yaptığı oyunu Şamil Devrim yönetti. Süleyman Demirel Kültür Merkezinde kapalı gişe oynanan oyunda zaman zaman Çerkez folklörü ve müziği de ön plana çıkarken izleyicilerin de beğenisini topladı. Kafe (Han Kızının Şarkısı) isimli eserde, geleneklerin katı kuralları ve sosyal sınıflar arasındaki mücadele anlatılırken Çerkez folklörü, örf ve adetleri de işleniyor.

“Hicvediyoruz ve biraz ironi yapıyoruz”

Oyunun yönetmenliğini üstlenen, aynı zamanda rol de alan Kocaeli Dostluk Kulübü Başkanı Şamil Devrim, “Çerkez kültürü, Çerkez milleti var Türkiye’de. Bu oyunda, ‘Bu Çerkezler kimdir, nedir, nereden gelmişlerdir, ne yaparlar’ gibi sorulara hizmet ettik. Kafkasya’da yaşanmış bir hikayeyi anlatıyor, 1100 ila 1200 yılları arasında geçen bir hikaye. Bu oyunda hicvediyoruz ve biraz ironi yapıyoruz. Adetlerimize aykırı hareketler yapıyoruz ve saygısızlık yapıyoruz. Fakat diyoruz ki, ‘Bunlar bizde yok, biz bunları yapamayız, bizde bunlar ayıp’. Adetlerimize, binlerce yıllık geleneklerimize karşı geliyoruz ama ‘Bu bizim adetlerimizde yok’ diyoruz. Yani, bazı şeyleri tersten öğretirsin. Tersini işlersin, kötüyü oynarsın ki iyiyi gösterebilmiş olasın. Bu oyun işte bunu anlatıyor, hem Çerkes kültürünü hem de adetlerini anlatıyor” dedi.

“Danslarımızın ayrı ayrı hikayesi var”

Kafe rolüyle başrolü üstlenen Ezgi Yaman, “Bizim danslarımızın ayrı ayrı hikayesi var. Kafe dansının hikayesinin de tiyatrolaşmasını istemiştik. Bunun üzerinden giderek bize bu hikaye oluşturuldu. Sizler de bu hikayeyi biz sahnelerken izleyerek eşlik edeceksiniz” diye konuştu.

“Pandemiden sonra bugün ilk kez oynuyoruz”

Oyunda rol alan ve bir önceki Kocaeli Dostluk Kulübü Başkanı olan Fazile Özkurt, “Pandemi öncesinde tiyatro kurmaya karar verdik. Hepimiz amatör insanlarız, yapabilir miyiz yapamaz mıyız diye çok düşündük o yüzden. Osman Çelik’in Kafe (Han Kızının Şarkısı) adlı kitabını bir deneyelim dedik. İlk oyunumuzu pandemi öncesinde oynadık. Hiçbirimiz profesyonel değiliz. Farklı farklı mesleklere sahip insanlarız. Bir araya geldik ve bu oyunu oynamaya başladık. Pandemiden sonra bugün ilk kez oynuyoruz. Daha sonrasında da Türkiye’deki diğer dostluk kulüplerinde de oynamayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Gelecek nesillere faydamız olsun”

Gelecek nesillere kültür aktarabilmenin önemine değinen oyunculardan Ersin Coşkun, “Elimizden geldiğince kültürümüzü yaşatmak adına bu oyun vesile oldu. Allah rahmet eylesin, Osman Çelik amcamızın bu güzel eserini canlandırıp tarihimizin bir bölümünden kesit sunmak çok güzel. Gelecek nesillere bir faydamız olsun. Çünkü, dördüncü nesil olmama rağmen Adigece’yi anlıyorum fakat konuşamıyorum. Yazıya geçmediğimiz için her geçen gün yok oluyoruz. Zorunlu olmasa da doğal olarak asimilasyona karışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“İlk deneyimim olacak, çok heyecanlıyım”

İlk kez bir tiyatro oyununda oynayacak olmanın heyecanını yaşayan 10 yaşındaki Doğa Kurt ise, “Oyuna babaannemle dahil oldum. Babaannem önceden katılmıştı. Sonrasında ben de çok istediğim için katıldım. Ben Kafe’nin kardeşini oynayacağım. Kafe prenses oluyor, ben de prensesin kardeşi olarak küçük prenses oluyorum. İlk deneyimim olacak, çok heyecanlıyım” dedi.

“Çok güzel bir aileyiz”

Oyunda Hajkaaph Tavhan rolüyle izleyici karşısına çıkan Ece Gezgin Demir, “Dostluk Kulübü olarak çok güzel bir aileyiz. Hem koromuz hem tiyatromuz var. Bu ailenin bir üyesi olmaktan gurur duyuyorum. Bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek. İnşallah tam gaz geleceğiz. Bugün de güzel bir oyun izleyeceksiniz” dedi.

“İnternetten de izlenebilir”

Güzel bir aile olduklarının vurgusunu yapan İdil Ege Demir, “Baş karakter Kafe’nin arkadaşı rolündeyim. Annem, babam ve teyzemle birlikte rol alıyoruz bu oyunda. Hem onların hem de kendi isteğimle oyuna dahil oldum ve burada olmaktan mutluyum. Burada bir aileyiz sonuçta ve güzel işler başarıyoruz” sözlerine yer verirken, son olarak oyunun internetten de izlenebildiğini söyleyen Vedat Eroğlu ise, “Kadim bir Çerkez kültürünün sahnelendiği bir oyundayız. Osman Çelik’in eseri. Kocaeli’de ikinci kez sahneleniyor. Herkese iyi seyirler dileyip daha sonra internetten de izlemelerini diliyorum” şeklinde konuştu.