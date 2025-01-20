Olay, dün akşam saatlerinde Suadiye Mahallesi Okçapınar mevkisinde ormanlık alanda bulunan kulübede meydana geldi. Bir yakını tarafından başına baltayla vurulmuş halde bulunan İsa Turgut (35), özel bir hastaneye kaldırıldı. Turgut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri cinayete ilişkin inceleme başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak yürütülen çalışmayla Y.C.B. ve N.B. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Öte yandan cinayetin, taraflar arasında yaşanan cinsel istismar iddiasından kaynaklandığı öne sürüldü.

Soruşturma sürüyor.