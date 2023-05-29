Pekmez Pazarı esnaflarının duayenlerinden Helvacı Sabri işletmecisi Mehmet Ali Özevren, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a nezaket ziyaretinde bulundu.KÜTAHYA (İGFA) - Ziyarette coğrafi işaretli helva çeşitleri hakkında fikir alışverişinde bulunulurken Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Helvacı Sabri’yi özverili çalışmaları ve Kütahya’nın tanıtımına sağladıkları katkılardan dolayı tebrik ve teşekkür etti.

Ürettiği coğrafi işaretli ürünlerle 8 ülkeye ihracat yaparak Kütahya’nın adını duyuran Helvacı Sabri işletmecisi Mehmet Ali Özevren, Başkan Işık’ı çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

Coğrafi işaretli ürünler başta olmak üzere Kütahya'nın marka değerlerinin daha fazla nasıl tanıtılacağı konuları üzerine fikir alışverişinin bulunduğu ziyarette Özevren, özellikle Kütahya’nın kültürel değerlerine sahip çıkarılmasına katkı sağlayan Başkan Işık'a teşekkür etti.