Edremit Körfezi yöresinde havaların sıcak gitmesi nedeniyle deniz sezonu bitmedi. Burhaniye, Edremit ve Ayvalık sahillerinde yüzerce insan denize girmeye devam ediyor.

Kuzey Ege’de, Ekim ayı başlamasına rağmen hava sıcaklıkları 30 dereceyi gösterirken, çok sayıda insan da sahilleri doldurmaya devam ediyor. Burhaniye Ören sahilinde denize giren vatandaşlar, su sıcaklığının çok iyi olduğunu anlatırken, sezonun devam ettiğini söylediler. Ören sahilinde denize giren Ömer Elalmış, “Ören’de sezon daha bitmedi. Arkadaşlarla devam ediyoruz. Suyumuz hala sıcak. Gördüğünüz gibi berrak. Girenler bayağı var. Suyumuz da gayet sıcak. Yani sezon daha bitmedi. Devam ediyoruz hayırlısı ile” diye konuştu.

Kazakistanlı Nurlan Khamıtzuanon da, “Kazakistan’dan geldim. Türkiye çok güzel. Burada deniz çok güzel. İnsanlar da çok iyi” dedi.

Emekli öğretmen Nuri Arslanbey ise, “İklim değişikliği nedeniyle şu anda plajda birçok insan var. Plajda insanlar denize girmekte. Deniz harika. Tüm Türkiye’yi ve yabancı ülkelerdeki kişileri Burhaniye’mize bekliyoruz. ’Saklı Cennet’ deniyor. Gerçekten ’Saklı Cennet’. Denizimiz de harika" dedi.