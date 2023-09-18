“Kuzey Kıbrıs’ın avantajlı kredi kartı” ilkesiyle hizmet veren Smartcard, önümüzdeki haftalarda kutlayacağı kuruluş yıldönümüne, yenilenen yüzü ile özel kampanyaları hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Çok sayıda işyerinde taksit ve indirim uygulayan Smartcard, yıldönümüne özel artı taksit ve indirim avanatajlarını müşterilerine sunacak.

Gazimağusa Belediyesi tarafından geçen hafta organize edilen “Alışveriş Şenliği” Smartcard’ınn sponsorluğunda gerçekleşmişti.

Gazimağusa- Salamis anayolu üzerinde yer alan yüzlerce işyerinin taksit ve indirim uygulaması yaptığı günde, Smartcard sahiplerine özel avantajlarda da yapılmıştı. Smartcard sponsorluğunda gerçekleşen “Alışveriş Şenliği” sonunda konser etkinliği de düzenlenmişti.