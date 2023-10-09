Cumartesi günü sabahın erken saatlerinde başlayan Aksa Tufanı Operasyonu sonrası bölgede yaşananlar tüm dünya tarafından takip ediliyor. Hamas'ın operasyonu sonrası İsrail misillemede bulunurken; gözler 'Misafir' lakaplı isme çevrildi.

İsrail ile Filistin arasındaki gerilim Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın başlattığı saldırılarla çatışmaya dönüştü.

Çıkan çatışmalarda çok sayıda asker ve sivil hayatını kaybetti. Filistinli gruplar, çok sayıda İsrailli askeri ve bazı sivilleri esir alarak abluka altındaki Gazze Şeridi’ne götürürken İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi’ne hava saldırılarına bu gece de devam etti.İsrail savaş uçaklarının gece boyunca Gazze Şeridi’nin güney ve kuzeyindeki hedefleri vurması sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne dünden bu yana düzenlediği saldırılarda, 159 konut tamamen yıkıldı, 1210 konut ise kısmen hasar gördü.

‘SAVAŞ HALİ’ İLAN EDİLDİ

İsrail’de Netanyahu hükümeti ülkede savaş hali ilan edildiğini duyurdu. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail ordusunun “tüm kuvvetleriyle” Hamas’ı hedef alacağını söyledi. Hamas’ın saldırılarında ölen İsrailli asker sayısı da 50’yi aştı. İsrail, Gazze sınırında bulunan 24 yerleşim yerindeki sivilleri tahliye etti.

ESİR ALINAN SAYISI ÇOK FAZLA

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamış,Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.Dünyanın kilitlendiği bu gelişmelerde dikkat çeken detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.Şimdi de gözler; Hamas'ın askeri kanadının başındaki, lakabı 'Misafir' olan o isme çevrildi.

"SESİ YUMUŞAK TONDAYDI"

İngiliz Financial Times; her geçen saat can kaybının yükseldiği olaylarda fitili ateşleyen, Hamas'ın askeri kanadının başındaki isim Muhammed Deif ile alakalı ayrıntılı bir haber yayınladı. Haberde "Misafir: İsrail’e düzenlenen ölümcül saldırının arkasındaki mimar" başlığı kullanılırken cumartesi günkü saldırının sonrasında yayınladığı videoda Deif'in sesinin yumuşak tonda olduğu ifade edildi.

"BİR SON VERMEYE KARAR VERDİK"

O videoda Deif; "Halkımıza karşı işlenmeye devam eden suçlar ışığında, işgal çılgınlığı ve uluslararası yasa ve kararların inkârı ışığında ve Amerika ve Batı’nın desteği ışığında, düşmanın artık hesap vermeden isyan edemeyeceğini anlaması için tüm bunlara bir son vermeye karar verdik” ifadelerini kullanmıştı.

'MİSAFİR' LAKABININ ANLAMI

Gazete Deif'in lakabının "Misafir" olduğunu da vurgulayarak; sebebinin ise Filistinli Deif'in İsrail istihbaratına yakalanmamak adına her gece farklı bir Filistinlinin evinde kalması olduğunu belirtti. Haberde; saldırının Deif'in en ölümcül hamlesi olduğuna da dikkat çekildi.

Öte yandan, bundan 20 yıl önce İsrail'in hava saldırısında ölümden döndüğü, bir koluyla bir bacağını kaybettiği kaydedilen Deif'in Hamas ve Filistinliler tarafından çok saygı gördüğü de aktarıldı.

Bununla alakalı Filistinli profesör Mkhaimar Abusada Financial Times'a konuştu ve "Bu saldırıdan önce Deif kutsal bir kişiydi ve hem Hamas hem de Filistinliler tarafından saygı duyuluyordu. Onun İsrail’e yönelik bu son operasyonu onu bir tanrı mertebesine getirecektir" dedi.

REHİNE FAKTÖRÜ

Diğer yandan Hamas'ın saldırıda elde ettiği en büyük kazanım olarak kaçırılan İsraillilere dikkat çekildi. Hamas'ın çok sayıda İsrailliyi sınırdan geçirip Gazze'ye götürdüğü biliniyor. Böylece Hamas'ın elinin rahatlayacağı ileri sürüldü.

"İSRAİLLİ ESİRLER KONUSUNDA İHTİYAÇLARI OLAN TEK ŞEY SABIR"

Daha önce İsrail, 5 yıl esir olarak kalan Gilad Shalit adlı asker karşılığında Hamas'a 1000 Filistinli mahkumu serbest bırakmıştı. Shalit ile alakalı müzakerelere katılan bir diplomat; "Hamas, İsrailli esirler konusunda sabrın ihtiyaçları olan tek şey olduğunu biliyor. Zaman içerisinde İsrail kamuoyu hükümete baskı yaratacaktır. Hamas’ın beklemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Deif'e dair açıklamalarda bulunan uzmanlar; kendisinin Filistin içerisinde gölgeler içinde yaşadığını ifade ederken sessiz bir karakteri olduğunu belirtti. Deif'in başarı için şiddet kullanmaktan çekinmediğine de vurgu yapılırken Filistin içerisindeki siyasi bölünmelerle de ilgilenmediği aktarıldı.

Diğer yandan Gazze'nin altındaki tünellerin yapımının mimarının da Dief olduğu ve onlarca sene süren çalışmaları yönettiğine de işaret edildi. Gerçek ismi dahi muamma olan Deif'in eski tek bir fotoğrafının bulunduğu da aktarıldı.

Bunların yanı sıra İsrailli yetkililer; cumartesi günkü saldırıda Deif'in amacına dair da değerlendirme yaptı. Yetkililer; "Deif, yüksek etki yaratacak hedeflere yöneldi. Yerleşimciler ya da işgal altındaki topraklarda bulunan askerler. Kudüs ve Tel Aviv’deki otobüsler" ifadelerini kullandı. Açıklama yapan bir İsrailli yetkili ise Artık barış görüşmeleri olmayacak, misilleme olacak” derken Financial Times ise bu açıklamalara “Bu da tam Deif’in istediği bir şey" şeklinde bir yorum yaptı.