Lapseki Belediyesi tarafından hizmet binası önünde Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara lokma dağıtıldı. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, vatandaşların kandilini kutladı.

Lapseki Belediyesi’nin kandil günlerinde belediye hizmet binası önünde başlattığı lokma dağıtma geleneği devam ediyor. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin ve İl Genel Meclis Üyesi Halil Özer ile birlikte belediye hizmet binası önünde vatandaşlara lokma dağıtıp, kandillerini kutladı.

Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, “Bugün Miraç Kandili, tüm vatandaşlarımızın Miraç Kandilini kutluyorum. Biz her zaman olduğu gibi daha önceki kandillerde yaptığımız gibi yine bu Miraç kandilinde de vatandaşlarımıza lokma ikramında bulunuyoruz. Temennim, milletçe birbirimize olan muhabbetimizin, yardımlaşma, dayanışma hissiyatımızın en güzel şekilde yaşanacağına inandığımız bu günlerin, huzur ve afiyetimizi daha da güçlendirmesidir. Rabbim bu bereketli gün ve geceyi hepimize mübarek kılsın. Bu mübarek gecenin başta dertlere derman, hastalara şifa ve tüm insanlığa barış huzur getirmesini diliyorum” dedi.