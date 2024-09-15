Süper Lig’de Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe’de kaleci Dominik Livakovic, oynadığı 5 maçın 4’ünde kalesini gole kapatmayı başardı.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Allan Saint-Maximin ve Dusan Tadic’in golleriyle 3 puana uzandı. Jose Mourinho’nun öğrencileri üst üste 3. galibiyetini alırken, 5 maçta 4. galibiyetini elde etti. Ligde tüm maçlarda kaleyi koruyan Dominik Livakovic, bu süreçte 4’ünde kalesini gole kapattı.