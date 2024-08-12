Hangi Ülkenin: Fransa

Kurucusu: Eugene Schueller

Kuruluş Yılı: 1909

Kuruluş Yeri: Paris, Fransa

Merkez: Clichy, Fransa

Hizmet Verilen Bölge: Dünya Çapında

Kilit Kişiler: Jean-Paul Agon (Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO)

Sanayi: Kişisel Bakım

Ürünler: Kozmetik ve Güzellik Ürünleri

Gelir: 25,257 milyar tl

Toplam Özsermaye: 20.005 milyar avro

Çalışan Sayısı: 78.600

Resmi Sitesi: www.loreal.com.tr

Loreal Hakkında Bilgi

Dünyadaki en büyük kozmetik ve güzellik markası olan Loreal, 1909 yılında Fransız kimyager Eugene Schuller’ın saç boyası formülü bulmasının üzerine kurulmuş bir şirkettir. Kurulduğu yıldan bu yana disiplinli çalışma ve kaliteli ürün üretme sayesinde en büyük kozmetik ve güzellik markası haline gelmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde üst nanoteknolojiye en fazla yatırım yapan şirket olmuş ve bunun patentini de eline almıştır.

Loreal şirketinin günümüz sahibi; Liliane Bettencourt’dur. Ayrıca Loreal, 652.000.000£ ödeyip, 17 Mart 2016 yılında bir başka kozmetik firması olan The Body Shop’ı bünyesine almıştır. Şirketin resmi sitesine www.loreal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Loreal Hangi Ülkenin

Cevap: Loreal Fransa’nındır.

Loreal Ürünleri

Tüketici Ürünleri Bölümü

Loreal Paris: Dünyadaki en büyük güzellik markalarından birisidir. Sloganı “Çünkü siz buna değersiniz.”

Garnier: Loreal’in ikinci büyük markası olan garnier, 100 yıldan uzun süredir 64’den fazla ülkede ürünlerini sunmaktadır.

Maybelline New York: Dünya üzerinde önde gelen kozmetik ürünlerindendir. 100’den fazla ülkede satışı yapılmaktadır.

Essie: Loreal’in oje markasıdır.

İpek

Lüks Ürünler Bölümü

Lancome Paris

Giorgio Armani Beauty

Yves Saint Laurent

Biotherm

Kiehl’s

Ralph Lauren

Cacharel

Clarisonic

Diesel

Viktor&Rolf

HR

Maison Martin Margiela

Urban Decay

Shu Uemura

Aktif Kozmetik Bölümü

Vichy: Hem sağlık hem de güzellik alanında ürünleri bulunan vichy, kadınların uzun yıllardır kullandığı bakım ürünlerindendir.

La Roche-Posay

SkinCeuticals

Inneov

Roger & Gallet

Sanoflore

Profesyonel Ürünler Bölümü

Loreal Paris Kuaför Salonu: Dünyanın birçok yerinde kuaförlerin bir numaraları tercihi olan loreal paris, saç bakımı, şekillendirme, boya ve doku alanlarında ürünlerini sunmaktadır.

Kerastase

Matrix

Essie

Redken

Pureology

Shu Uemura

Mizani

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