Hangi Ülkenin: Fransa
Kurucusu: Eugene Schueller
Kuruluş Yılı: 1909
Kuruluş Yeri: Paris, Fransa
Merkez: Clichy, Fransa
Hizmet Verilen Bölge: Dünya Çapında
Kilit Kişiler: Jean-Paul Agon (Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO)
Sanayi: Kişisel Bakım
Ürünler: Kozmetik ve Güzellik Ürünleri
Gelir: 25,257 milyar tl
Toplam Özsermaye: 20.005 milyar avro
Çalışan Sayısı: 78.600
Resmi Sitesi: www.loreal.com.tr
Loreal Hakkında Bilgi
Dünyadaki en büyük kozmetik ve güzellik markası olan Loreal, 1909 yılında Fransız kimyager Eugene Schuller’ın saç boyası formülü bulmasının üzerine kurulmuş bir şirkettir. Kurulduğu yıldan bu yana disiplinli çalışma ve kaliteli ürün üretme sayesinde en büyük kozmetik ve güzellik markası haline gelmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde üst nanoteknolojiye en fazla yatırım yapan şirket olmuş ve bunun patentini de eline almıştır.
Loreal şirketinin günümüz sahibi; Liliane Bettencourt’dur. Ayrıca Loreal, 652.000.000£ ödeyip, 17 Mart 2016 yılında bir başka kozmetik firması olan The Body Shop’ı bünyesine almıştır. Şirketin resmi sitesine www.loreal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Loreal Hangi Ülkenin
Cevap: Loreal Fransa’nındır.
Loreal Ürünleri
Tüketici Ürünleri Bölümü
- Loreal Paris: Dünyadaki en büyük güzellik markalarından birisidir. Sloganı “Çünkü siz buna değersiniz.”
- Garnier: Loreal’in ikinci büyük markası olan garnier, 100 yıldan uzun süredir 64’den fazla ülkede ürünlerini sunmaktadır.
- Maybelline New York: Dünya üzerinde önde gelen kozmetik ürünlerindendir. 100’den fazla ülkede satışı yapılmaktadır.
- Essie: Loreal’in oje markasıdır.
- İpek
Lüks Ürünler Bölümü
- Lancome Paris
- Giorgio Armani Beauty
- Yves Saint Laurent
- Biotherm
- Kiehl’s
- Ralph Lauren
- Cacharel
- Clarisonic
- Diesel
- Viktor&Rolf
- HR
- Maison Martin Margiela
- Urban Decay
- Shu Uemura
Aktif Kozmetik Bölümü
- Vichy: Hem sağlık hem de güzellik alanında ürünleri bulunan vichy, kadınların uzun yıllardır kullandığı bakım ürünlerindendir.
- La Roche-Posay
- SkinCeuticals
- Inneov
- Roger & Gallet
- Sanoflore
Profesyonel Ürünler Bölümü
- Loreal Paris Kuaför Salonu: Dünyanın birçok yerinde kuaförlerin bir numaraları tercihi olan loreal paris, saç bakımı, şekillendirme, boya ve doku alanlarında ürünlerini sunmaktadır.
- Kerastase
- Matrix
- Essie
- Redken
- Pureology
- Shu Uemura
- Mizani
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