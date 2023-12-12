Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir tırın yola devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Kaza, TEM Otoyolu Hamitabat köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.D. idaresindeki 34 HR 2295 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine devrildi.
Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.