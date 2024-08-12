Hangi Ülkenin: İsviçre

Kurucusu: Julius Maggi

Kuruluş Yeri: İsviçre

Kuruluş Tarihi: 1891

Ürün: Bulyon, Küp Bulyon, Baharat, Çorba, Sos, Çeşni

Resmi Sitesi: www.maggi.com.tr

Maggi Hakkında Bilgi

Maggi 1891 yılında alman asıllı Juluis Maggi tarafından İsviçre’de kurulmuş bir gıda şirketidir. Kendi kategorisinde dünyanın en büyükleri arasındadır. Kaliteli çorba ve bulyonlarıyla Türk halkının da damak zevkini tatmin etmektedir. Bulyon, küp bulyon, baharat, çorba, sos ve çeşni gibi gıda ürünlerinin üretimini yapmaktadırlar. Maggi’nin resmi sitesine www.maggi.com.tr adresinden ulaşmanız mümkündür.

Maggi, ismini kurucusu Julius Maggi’nin soyadından almaktadır. İlk olarak yaptığı hazır çorbalarla ününü Paris, Berlin, Singen, Viyana, Londra ve Amerika’ya kadar ulaştırmıştır. Dünya çapında 150’den fazla ülkede ürünlerini tüketicileriyle buluşturmaktadır. Julius Maggi, İlk olarak suyla karıştırılan hazır çorbalar üretmiştir. 1891 yılından günümüze kadar hem dünya hem de ülkemiz olarak Maggi ürünlerini güvenle ve lezzetle tüketmekteyiz.

Maggi Hangi Ülkenin

Cevap: Maggi İsviçre’nindir.

Maggi Tarihi

Maggi, kurulduğu yıldan bu yana dünyadaki en büyük çorba ve sos üretimi yapan gıda şirketlerinden bir tanesidir. 1891 yılında Julius Maggi tarafından kurulmuştur. İsviçre’de, Dr. Fridolin Schuler sivil toplum hayırı ile ilgili bir konferans yapmaktaydı. O zamanların genel sorunu işçilerin bazılarının hastalıklı olması, beslenme sorunları ve en büyük sorun ise besinlerdeki protein eksikliğiydi. Alman asıllı İsviçreli değirmenci olan Julius Maggi, 1884 yılında bu sorunlara çözüm olarak kendi bir ürün üretti. Bu ürün, içerisine su koyularak hazırlanan hazır çorbalar idi. İşçiler tarafından büyük bir ilgi ve sevgiyle tüketilmeye başlandı. Julius Maggi, hazır çorbalarının devamı olarak 1886 yılında likit ve küp formunda bulyonlar üretmeye başladı. Maggi, kısa bir süre içerisinde ününü duyurmaya başladı. Daha sonra Julius Maggi, “Maggi” adı altında ürünlerini piyasa sürme kararı aldı. Nestle, 1947 yılında Maggi’yi satın almıştır. Böylece günümüze kadar kalitesini ve lezzetini devam ettiren Maggi’nin serüveni başlamış oldu.

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