Mahmudiye mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı; 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Egemen sokakta meydana geldi.

Egemen sokakta seyir halinde olan Rıdvan E.(22) yönetimindeki 16 BBG 030 plakalı motosiklet, aynı yöne seyrederken sola dönüş yapan sürücü Serdar A.(44) Yönetimindeki 07 AJK 215 otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu araçların sürücüleriyle motosikletin arkasında oturan 3 yaşındaki Bünyamin A. Ve 5 yaşındaki Yusuf Yakup A. Yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öznur Dede