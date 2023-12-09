Doğanşehir Belediye Başkanı Zelyurt muhtarlarla bir araya geldiMALATYA (İGFA) - Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Doğanşehir Belediyesi Beypınarı Sosyal Tesislerinde, Başkan Zelyurt, yapılan hizmetler, yer belirleme ve Kırsal köy konutları ile ilgili bilgilendirmede bulundu, muhtarların taleplerini dinledi.

Zelyurt, yaptığı konuşmada, muhtarlarla zaman zaman bir araya gelerek, toplantılar icra ettiklerini, ilçedeki mahallelerin ihtiyaçlarını, taleplerini, beklentilerini istişare ettiklerini ve bunun verimli olduğunu söyledi.

Hizmet bekleyen vatandaşların memnuniyetini esas alan çalışma içerisinde olduklarını belirten Belediye Başkanı Zelyurt, "Siz muhtarlar olarak, vatandaşların talebini bizlere iletiyorsunuz, Biz de belediye olarak hizmetler üretiyoruz. Ayrım yapmadan mahallelerimize hizmet veriyoruz." dedi.

Mahalle Muhtarları ve Doğanşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Hatun Belediye Başkanı Zelyurt’a toplantı ve mahallelerine verdiği destekler dolayı teşekkür ettiler.

Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı toplantı, muhtarların talep ve önerilerinin ifade etmeleri ile son buldu.